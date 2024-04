Vinitaly 2024: BAM – Birrificio Artigianale Mogorese, vince il premio silver del concorso internazionale dedicato al packaging

VERONA, 20/04/2024. Vinitaly Design Awards 2024, il concorso internazionale che premia i migliori packaging per vino, distillati, olio evo e birre, ha assegnato a BAM – Birrificio Artigianale Mogorese e alla sua Wine Explosion – IGA Mogorese al Semidano (birra aromatizzata con le uve dell’omonimo vitigno autoctono) il premio silver per la categoria birre.

Un riconoscimento prestigioso di una competizione con una storia quasi trentennale che “premia l’impegno delle aziende che investono in creatività ed immagine. In un mercato sempre più competitivo il packaging gioca un ruolo centrale per farsi conoscere e riconoscere”, si legge sul sito ufficiale del Premio.

Una vittoria particolarmente cara a Vittorio Cannas, uno dei tre soci del birrificio sardo, che ha disegnato personalmente il concept dell’etichetta e che ha concorso in competizione con progetti presentati da agenzie pubblicitarie e designer: “ogni singola bottiglia viene disegnata a mano, quindi le nostre IGA sono sempre uniche”.

A valutare e giudicare i progetti dalla bottiglia alla chiusura, dalla capsula all’etichetta e controetichetta, fino a sigilli e all’imballo secondario, è stata una giuria composta da 20 esperti (5 per il Comitato tecnico scientifico e ulteriori 15 giurati specializzati nelle varie discipline) guidati dal direttore artistico di Vinitaly Design Award, Mario Di Paolo (studio Spazio Di Paolo) ritenuto un trend setter internazionale del packaging enologico.

Il premio al design si aggiunge ad altri due importanti riconoscimenti già ricevuti dalla IGA aromatizzata al Semidano, vitigno autoctono Mogorese, non per il packaging ma per il contenuto: la medaglia d’argento nella categoria “Spiced Beer” al Concorso CICA – Concurso Internacional de Cervezas Artesanas 2022 (Maiorca, Spagna) e l’inserimento tra le “etichette imperdibili” nella Guida alle Birre d’Italia Slow Food 2023.

BAM – Birrificio Artigianale Mogorese era presente all’appena concluso Vinitaly 2024, nell’area dedicata al Consorzio Birra Italiana promossa da Coldiretti di Xcellent Beer, il padiglione inaugurato per la prima volta quest’anno e interamente dedicato alle birre.