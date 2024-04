Victoria Beckham, 50 anni tra amici vip e balli con le Spice Girl. Ed esce sulle spalle del marito David

(Adnkronos) – "La migliore serata di sempre". Così Victoria Beckham ha definito la festa per i suoi 50 anni che si è svolta ieri sera nel lussuoso club privato Oswald's di Mayfair. Un party per il quale il marito David ha speso circa 250.000 sterline e nel corso del quale sono state servite bottiglie da 3.000 sterline di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla festeggiata, e 500 di champagne. Circondata dalla sua famiglia e da amici famosi, la Spice Girl, nata il 17 aprile 1974, è stata portata via sulle spalle del marito David intorno alle 2:30. L'ex centrocampista del Manchester United e dell'Inghilterra ha traghettato la moglie in camicia attraverso il marciapiede affollato e nel retro del loro taxi, dove sono stati raggiunti da tutti e quattro i loro figli. Poche ore prima, nonostante il suo recente infortunio al piede, la star aveva invece fatto affidamento alle stampelle per poter indossare tacchi a spillo bianchi a completare il suo outfit e fare il suo ingresso glam. Il lussuoso club privato Oswald's di Mayfair è stato il luogo in cui stasera si è svolto un evento decisamente elegante in cravatta nera, con 100 ospiti che si sono goduti cena, bevande gassate e cocktail e hanno ballato fino alle prime ore del mattino. L'evento ha visto l'ex Posh ospitare 40 amici, inclusa una reunion delle Spice Girls con le ex compagne Geri Horner, Mel B, Emma Bunton e Mel C. Con loroBictoria è stata protagonista di un momento musicale, condiviso su Instagram da David Beckham: in onore dei vecchi tempi, hanno ballato sulle note di 'Stop', nel passo che recita "Thank you very much". Tra gli altri ospiti c'erano Salma Hayek e il marito Francois-Henri Pinault, che sono stati visti andarsene dopo mezzanotte con in mano le borse di Victoria Beckham. Presente a sopresa anche Tom Cruise: la leggenda di Hollywood indossava uno smoking e occhiali da sole ed è stato protagonista di uno scontro con un fotografo, che ha fatto cadare, al suo ingresso. Prima della festa Victoria ha pubblicato uno scatto della famiglia in ghingheri ai suoi 32 milioni di follower con la didascalia: “Non vedo l'ora di festeggiare con i miei amici e la mia famiglia! Vi amo tutti così tanto". — [email protected] (Web Info)