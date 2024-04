Udinese-Roma, malore per Ndicka: partita sospesa

(Adnkronos) – Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N'Dicka. Il giocatore si è accasciato improvvisamente in campo e il gioco è stato fermato al 72'. Secondo quanto si è appreso avrebbe manifestato un dolore al petto, lo staff medico lo ha soccorso immediatamente fornito di defibrillatore. Il giocatore è comunque uscito cosciente, in barella. Il tecnico romanista, Daniele De Rossi, lo ha accompagnato negli spogliatoi per accertarsi delle sue reali condizioni. — [email protected] (Web Info)