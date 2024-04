Torna l’improvvisazione teatrale a Teatrosophia

Torna a Teatrosophia l’improvvisazione teatrale con la compagnia Evasione Teatrale che propone un nuovo format che si trasformerà in una commedia tragicomica… e porterà gli spettatori nel primo viaggio teatrale, con soggiorno in hotel, in cui l’avventura inizia dietro a una porta chiusa, e non al di fuori, promettendoci di esplorare con risate e sorprese quel caleidoscopio di vite che ci ospiterà in un hotel aperto solo per una notte, solo per noi.

In un hotel prestigioso, qualcuno si prepara per il suo primo turno di lavoro.

Inizia così una commedia tragicomica, che vedrà il nostro concierge affrontare una serie di situazioni surreali ed esilaranti durante la sua notte di debutto.

Ogni storia, con regia e pathos diversi, aprirà le porte di una stanza di albergo per raccontarci le vite di chi vi soggiorna, momenti sorprendenti e incontri con ospiti eccentrici, problemi tecnici della stanza o anche situazioni imbarazzanti, durante le quali le concierge cercherà disperatamente di impressionare il suo direttore e di sopravvivere alla serata. Tu cosa faresti?

Lasciati coinvolgere da un giro di eventi bizzarri e aiutaci a mettere alla prova la resistenza e lo spirito del nostro concierge sul palco, scegliendo tra il cast chi sarà il concierge e come sarà la composizione delle stanze.

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Info:

Teatrosophia

Via della Vetrina, 7 – Roma 00186

Orari:

Venerdì 19 Aprile ore 21.00/Sabato 20 Aprile ore 19.00/Domenica 21 Aprile ore 19.00

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 10,00+5,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2023-2024?view=article&id=50&catid=9

[email protected] – tel. 0668801089- 353 3925682

Parcheggio Multilivello

Via Bravaria,8 (Lungotevere San Gallo) – 00186 Roma (altezza Ponte Giuseppe Mazzini)