Taylor Swift sorprende i fan con un doppio album

(Adnkronos) – C'era grande attesa per 'The Tortured Poets Department' il nuovo album di Taylor Swift, l'undicesimo della carriera, fuori dalla mezzanotte. Ma la popstar 34enne, vincitrice del Grammy, aveva ancora un asso nella manica e sui social arriva l'annuncio a sorpresa. Appena due ore dopo l'uscita del disco, l'artista sorprende i fan con un doppio album. "È una sorpresa delle 2 di notte: 'The Tortured Poets Department' è un doppio album segreto", scrive la cantante che aggiunge: "Ho scritto tante poesie tormentate negli ultimi 2 anni e volevo condividerle tutte con voi, quindi ecco la seconda puntata di 'Ttpd: The Anthology'. 15 canzoni extra. E ora la storia non è più mia… è tutta vostra". — [email protected] (Web Info)