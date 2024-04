Sporting Padel Sassari – La serie B maschile in campo per cementare il secondo posto nel mini girone

Un altro weekend di grande padel sui taccuini degli appassionati del nord Sardegna, dell’Isola e d’oltre Tirreno. La, impegnata su tre fronti fra seconda terza e quarta serie italiana, scende infatti in campo con la, con lae con la. Turno di riposo per la

B maschile. Il ko contro Milano Marittima non ha fiaccato morale e ambizioni della Sporting Padel al maschile. Il calendario offre infatti immediata occasione di riscatto ai sassaresi, che sabato (ore 11) sui campi amici dello Sporting di via Milano 26, se la vedranno contro il Padel Firenze – battuto all’andata per 2-1 – in un match che in caso di vittoria cementerebbe la seconda posizione in classifica dando slancio allo sviluppo della stagione.

C femminile. Aperta con una importante vittoria la stagione ufficiale della serie C femmine – 2-1 sul Selargius Padel con vittorie di Diletti-Savini e Savini-Ciafardini -, la Sporting Padel in rosa delle sarde Assia Diletti e Ginevra Ciafardini “si concede” un turno di riposo utile a ricaricare le energie e provare a recuperare l’infortunata Falleni.

Serie D. Prima di campionato per la serie D femminile: appuntamento alle ore 10 di sabato sui campi dello Sporting di via Milano 26 contro la Padel Sassari. Trasferta per la Sporting Padel Sassari di serie D maschile: avversario di turno, il Trex Padel.