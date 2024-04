Sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 27,8%, crescono Pd e M5S

(Adnkronos) – Se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe saldamente il primo partito con il 27,8% dei consensi, secondo l'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il partito di Giorgia Meloni è sostanzialmente stabile (+0,1%) rispetto a due settimane fa. Crescono in modo significativo Pd (20,5%,+0,7%) e Movimento 5 Stelle (16,5%, +0,5). Più dietro sono in risalita anche Stati Uniti d’Europa (5%), Avs (4,4%) e Azione (3,3%).I risultati e le variazioni rispetto all’8 aprile: Fratelli d’Italia (27,8%; +0,1%), Partito Democratico (20,5%; +0,7%), Movimento 5 Stelle (16,5%; +0,5%), Forza Italia – Noi Moderati (7,6%; -0,3%), Lega (7,2%; -0,3%), Stati Uniti d’Europa (5,0%; +0,4%), Alleanza Verdi-Sinistra (4,4%, +0,5%); Azione (3,3%; +0,2%), Pace Terra Dignità (1,9%; -0,3%), Libertà (1,6%; +0,0%). — [email protected] (Web Info)