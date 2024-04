Si accende una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico

Si accende una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico

Al civico 97/B di viale Carducci inaugura domenica prossima (ore 18) l’Art by MBT, la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli.

Si accende una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico. Al civico 97/B di viale Carducci, nei locali che per due anni hanno ospitato il pub “Rebel” (e ancor prima lo storico “Bodeguilla”), inaugura domenica prossima (ore 18) l’Art by MBT, la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli.

Il locale – che come suggerisce il nome avrà un’anima art-friendly – offrirà un apericena d’autore con prodotti “Km 0” nel rigoroso rispetto della stagionalità e delle eccellenze del territorio.

Arredato con la creatività esclusiva di Officina 33 Cesena, l’Art by MBT strizza l’occhio all’old-style con un elegante arredamento vintage-antiquariale contaminato da inserti più moderni. Uno spazio ricercato per un pubblico eterogeneo amante del bello e del cibo “home-made”.

Al timone del nuovo lounge bar, come detto, Massimiliano Baldacci Torroni, già titolare a Bellaria dello “Scalo 86” e a Santarcangelo della celebre sala di ricevimento “Villa Malatesta”.

“Per l’offerta culinaria – spiegano Massimiliano ed Ivan – abbiamo creato un menù che legge e pensa il territorio, una proposta lontana dagli standard senz’anima della grande distribuzione”.

L’inaugurazione, in programma domenica dalle 18, prevede un apericena musicale con un medley dell’offerta eno-gastronomica ed una degustazione “spirit” in partnership con il Gin Magnetico N.9.

“Saremo aperti tutti in giorni dalle 17 in poi – concludono Max e Ivan – ma non saremo solo un locale estivo. L’idea infatti é quella di restare aperti dodici mesi l’anno per diventare, anche nella Cesenatico invernale, uno spazio acceso in cui degustare, in un’atmosfera accogliente, qualcosa di buono”.