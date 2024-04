Sergio Caputo 27 aprile 2024 Teatro Conservatorio Cagliari

Per il XVIII anno della rassegna La Musica che Gira Intorno feat Ke Gusto Je..zz, curata dall’associazione la Via del Collegio in collab. con Impressioni, abbiamo deciso di iniziare con uno spettacolo unico………………….

nell’aprile del 1983 usciva Un Sabato Italiano, un album che ha fatto storia nella musica italiana, composto da canzoni che sembrano non invecchiare mai.

Con quell’album Sergio Caputo affermava un suo stile e un suo linguaggio personali, ancora oggi inimitabili, attraverso brani dal successo intramontabile, anche tra il pubblico più giovane, e che sono diventati dei classici italiani alla radio, in tv, nei locali e nei club dove centinaia di band ne hanno fatto i pezzi portanti del loro repertorio live.

Oggi le doti di performer e intrattenitore di Sergio Caputo hanno una marcia in più: oltre un decennio di esperienza americana durante la quale Sergio ha raffinato le sue arti musicali e di dialogo col pubblico. Quest’anno Un Sabato Italiano compie quarant’anni e Sergio Caputo celebrerà l’evento con un remake dell’album originale

–– e con un tour dal titolo, appunto, 40 Anni di Un Sabato Italiano, accompagnato da una band di sei elementi con una sezione fiati.

Nei concerti verrà eseguito l’intero album e anche i successi più popolari di Sergio Caputo.

Sergio Caputo si esibirà con la sua Big Band di 6 elementi : piano, basso batteria, chitarra, sax tenore, sax alto, tromba.

