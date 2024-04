Sbale presenta il nuovo singolo “Ti Ho Vista Ballare”

Il talentuoso producer pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo secondo trascinante singolo solista presentato giovedì 11 aprile in anteprima presso lo store Bun Burgers – IULM di Milano.

SBALE presenta, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 12 aprile, “TI HO VISTA BALLARE”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Meraki Group.

Dopo la pubblicazione dell’ultima release del suo progetto solista, “Domenica (isterica)” featuring Ludo e Bipolar, SBALE torna sulla con nuovo inedito dalle tinte love e dalle sonorità elettro dance in collaborazione con Werdn e Ludo.

“TI HO VISTA BALLARE” si presenta come una trascinante release dall’atmosfera club che racconta di un colpo di fulmine nella cornice notturna della movida. La narrazione trasmette, nitidamente, all’ascoltatore sensazioni che oscillano tra l’eccitazione e la paura del rifiuto, descrivendo la figura oggetto del desiderio del protagonista come disinteressata e distratta dall’ambiente circostante.

La trascinante produzione dal ritmo incalzante è il perfetto paesaggio sonoro per Werdn e Ludo, i quali, con il loro contributo, impreziosiscono ulteriormente una travolgente release dall’attitudine catchy capace di soddisfare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati.

Sbale ha presentato il nuovo brano in anteprima, giovedì 11 aprile, con uno speciale DJ set ospitato presso lo store Bun Burgers – Iulm di Milano. L’evento, organizzato in partnership con Radio Lattemiele e Diego Belfiore del programma “Giovane Fuoriclasse”, mira a promuovere i giovani talenti del panorama musicale italiano ed a sostenere la loro attività.

I contenuti audiovisivi dedicati al progetto sono disponibili sui canali social dell’artista.

BIO SBALE – Alessandro Franciosi, in arte Sbale, è un produttore musicale nato a Padova nel 1997. Inizia la propria carriera in provincia di Padova lavorando con artisti emergenti della zona e calcando i primi palchi con le sue esibizioni live. Nel 2023 intraprende la propria carriera solista iniziando a pubblicare i suoi primi singoli da produttore. Il 12 maggio 2023 pubblica il singolo “Stai Ancora Guardando?”. Segue un inedito dalle sonorità più sperimentali, “Domenica (isterica)”, pubblicato il 21 gennaio 2024, che segna una nuova fase del suo percorso artistico. Il 12 aprile 2024 esce il suo nuovo singolo “Ti Ho Vista Ballare” che anticipa il suo nuovo EP previsto in uscita durante l’estate.