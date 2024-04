Sassari, torna questo sabato il Premio S’Empatia

Torna questo sabato il PREMIO S’EMPATIA, tra gli eventi collaterali lo spettacolo BAUTISMO dell’artista basca Iara Solano

Il nome della persona vincitrice o del progetto vincitore sarà svelato durante la cerimonia di premiazione che poi proseguirà con una festa dal dress code a tema SINDRIA/WATERMELON/ANGURIA per celebrare i valori della creatività e dell’amicizia, tra gli eventi collaterali BAUTISMO, spettacolo “immersivo” per spettatore singolo dell’artista catalana Iara Solano vincitrice della prima edizione

SASSARI Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Sassari il 13 aprile (h.20) a S’ALA-Spazio per artist* di via Giorgio Asproni 17/A il Premio internazionale di arti performative S’Empatia, ideato, curato e organizzato dall’associazione culturale S’ALA. Inaugurato nel 2023 e intitolato alla memoria dell’imprenditore sassarese Carlo Solinas, già presidente del Teatro Verdi, instancabile e generoso promotore delle arti e degli artisti, in particolare giovani ed emergenti, il premio ha come criteri di assegnazione i valori della qualità artistica e della qualità umana, l’empatia evidenziata nel titolo.

Non solo abilità tecnica, quindi, ma capacità di comunicare con gli altri, di creare comunità, di fare rete. Queste le qualità che contraddistinguono anche chi riceverà il premio quest’anno. Il nome della persona o del progetto premiato sarà svelato solo il 13 aprile, durante una serata speciale, una vera e propria festa per celebrare la creatività e l’amicizia, che si aprirà alle 20 con un aperitivo e si chiuderà, dopo la premiazione, con un dj set a cura del dj, producer e live performer Noi/Amedeo Inglese. L’evento è aperto a tutti e i partecipanti sono invitati a esprimersi attraverso un originale dress code a tema “Sindria/Watermelon/Anguria”, declinabile in mille modi diversi secondo la propria personale fantasia. Il tema scelto quest’anno per il dress code, oltre a rappresentare l’estate imminiente, è un rimando all’emoji usata sui social per esprimere solidarietà al popolo palestinese.

La seconda edizione del Premio S’Empatia è un’edizione speciale, nella quale lo sguardo di S’ALA si volge oltre i confini del campo artistico, per pensare all’empatia in maniera più ampia. In occasione della serata del 13 Aprile il team di S’ALA annuncerà la persona o progetto che riceverà il premio di 1.500 euro e condividerà con il pubblico sassarese le modalità con cui il Premio S’Empatia sarà strutturato per le edizioni future

«Il Premio S’Empatia è un premio creato da persone che si occupano di arte, ed essere artista significa osservare, rielaborare e reinventare il mondo in cui viviamo» spiega Moreno Solinas, direttore artistico di S’ALA. «L’apertura, la curiosità e l’impegno di Carlo Solinas, che ispirano il Premio, ci portano dunque a non voler chiudere possibilità rispetto a chi lo possa vincere, anche per assicurarci che il denaro del Premio vada a supportare la persona o il progetto che ci sembrerà giusto sostenere anno per anno. Il Premio nasce per incoraggiare la comunità artistica, ma non escludiamo che possa diventare un’occasione perchè la comunità artistica sostenga altre cause».

Alla premiazione sarà presente anche la vincitrice della prima edizione, l’artista, performer e produttrice catalana Iara Solano, fondatrice nel 2006 della compagnia di teatro sperimentale per spazi non tradizionali Sleepwalk Collective, premiata a livello internazionale. Inoltre, come evento collaterale al Premio S’Empatia, Iara Solano porterà a Sassari da questo giovedì fino a sabato una delle sue produzioni più originali, coinvolgenti e “immersive”, nel vero senso della parola. Si tratta di “Bautismo”, uno spettacolo che richiede la presenza di un singolo spettatore alla volta, invitato a portare da casa il costume da bagno e prendere posto e rilassarsi all’interno di una vasca piena di acqua calda. Il “battesimo” del titolo dura circa mezzora ed è un rito di passaggio, un’effervescente esperienza in un brodo primordiale, un momento di tranquillità e di solitudine, uno spazio nel quale incontrare e incarnare finalmente il proprio vero io.

Il premio S’Empatia è sponsorizzato dalle Cantine Chessa, che hanno generosamente supportato il progetto. S’ALA è inoltre regolarmente sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma Della Sardegna e dalla Fondazione Di Sardegna.

Info e prenotazioni per Bautismo: 349 0822367 / [email protected]

