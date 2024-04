Sangiuliano: “Sinergia con cultura è una grande opportunità”

(Adnkronos) – "La sinergia mare-cultura è una grande opportunità". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al Terzo Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum 'Investiamo nell'Economia del Mare', in corso a Gaeta, sottolineando come "il mare e la tutela museale" siano "due entità strettamente connesse. Del resto stiamo investendo una quota importante del Piano Nazionale Complementare, per creare il sistema dei Forti di Genova che verranno restaurati e diventeranno presidi museali. Abbiamo il più alto investimento del Piano Nazionale Complementare, 170 milioni di euro sulle isole della Laguna veneta". "La sinergia mare-cultura è un grande momento di sintesi" che "deve essere raccordato in un sistema di valorizzazione che può creare anche tantissime opportunità di lavoro. Noi abbiamo una grande cultura grazie al mare che ci ha portato tante civiltà. E' il mare che ci ha portato tanta conoscenza", ha concluso il ministro. — [email protected] (Web Info)