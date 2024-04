Roma, la denuncia di una 14enne: “Drogata e vessata nel campo nomadi”

(Adnkronos) – Una 14enne ha raccontato di essere stata drogata nel campo nomadi di via di Salone a Roma. A soccorrerla una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri a cui la giovane, originaria della Serbia e in evidente stato confusionale, ha chiesto aiuto. Non presentava segni evidenti di aggressione o percosse ma è stata, comunque, portata al Bambin Gesù, dove al momento si trova per gli accertamenti medici del caso. Gli agenti, allertati i servizi sociali del Municipio e svolto le prime verifiche all'interno del campo per appurare presunti atteggiamenti vessatori nei confronti della minore, stanno svolgendo le ulteriori indagini per ricostruire i fatti. — [email protected] (Web Info)