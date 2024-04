Roma-Bologna 1-3, Motta insegue la Juve e vede la Champions

(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-1 la Roma nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Per i rossoblù a segno El Azzouzi al 14', Zirkzee al 45' e Saelemaekers al 65'. Gol della bandiera dei giallorossi con Azmoun al 56'. I felsinei salgono a quota 62 in classifica rafforzando il 4° posto e portandosi a due punti dalla Juventus, mentre i capitolini restano fermi in quinta posizione con 55 punti. — [email protected] (Web Info)