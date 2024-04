Ricordo di Anna Segreti Tilocca

Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura Via Enrico Costa, 57

Martedì 16 Aprile 2024 – ore 17:30

Ricordo di Anna Segreti Tilocca: convegno a Sassari

Nel primo anniversario della scomparsa di Anna Segreti Tilocca, già direttore dell’Archivio di Stato di Sassari dal 1968 al 2006, la Biblioteca Universitaria e l’Archivio di Stato di Sassari organizzano in data 16 aprile 2024 dalle ore 17:30, presso la sala conferenze della Biblioteca Universitaria, una giornata per ricordare la sua figura e la sua attività non solo come archivista di Stato, ma anche come studiosa dai vasti interessi e docente universitaria.

Il convegno, moderato da Giovanni Fiori, Direttore della Biblioteca Universitaria, inizierà con i saluti istituzionali del presidente del Conservatorio L. Canepa di Sassari, avv. Ivano Iai, e con l’intervento del prof. Attilio Mastino, Rettore Emerito dell’Università di Sassari. Federica Puglisi, attuale Direttore dell’Archivio di Stato di Sassari, e Paolo Cau, già Direttore dell’Archivio storico comunale ed ex funzionario dell’Archivio di Stato di Sassari, delineeranno la figura professionale di Anna Segreti rispettivamente come direttore e collega dell’Archivio di Stato di Sassari.

Eugenia Tognotti, Silvia de Franceschi, Marisa Porcu Gaias, Sandro Ruju ed Esmeralda Ughi, studiosi ed amici di Anna Segreti, ne testimonieranno la vastità degli interessi, l’ampio spettro dell’attività di ricerca tra le carte d’archivio ed il merito in qualità di conseiller de la recherche.

Chiuderà i lavori Bianca Pitzorno (in collegamento teams).

La serata sarà allietata da intermezzi musicali a cura degli studenti del Conservatorio L. Canepa di Sassari.

Biblioteca Universitaria di Sassari [email protected]