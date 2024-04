Reggio Calabria, grave incidente su SS106: scontro tra auto e moto, un morto

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente avvenuto sulla strada statale 106 'Jonica', al km 15,300 all’altezza di Bocale (Reggio Calabria). A causa dello scontro il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. — [email protected] (Web Info)