Quando l’amore diventa ossessione: giovedì a Sassari la presentazione del romanzo di Daniela Piras

SASSARI. Un pomeriggio per discutere di relazioni sentimentali, e provare a capire cosa si nasconde dietro alcuni atteggiamenti spesso incomprensibili. È questo lo scopo dell’appuntamento organizzato dal Cafè Le Monde, in vicolo Luzzati. Se ne parlerà insieme alla scrittrice Daniela Piras che presenterà il suo romanzo “Un modo semplice” (Talos edizioni, 2020).

A introdurre la serata, con la lettura di un monologo, sarà Mario Assanti, presidente dell’Associazione sassarese di Promozione Sociale “Ora Noi Aps”. A seguire, a dialogare con l’autrice sarà Alessandra Piredda, psicologa e psicoterapeuta.

Gli intermezzi musicali saranno curati da Mauro Manca, che suonerà alcuni brani tratti dal suo ultimo album “Posto di comando”, nato dalle riflessioni del periodo pandemico e da ciò che ha rappresentato a livello umano e sociale.

Il libro

Due studenti s’incontrano in una piccola città universitaria. Tra loro inizia una storia come tante che, ad un certo punto, si frantuma. Uno dei due comincia una persecuzione nei confronti dell’altro, tutto questo in un tempo in cui non si parla ancora di “stalking”. Attraverso la stesura di un diario i due trovano il modo di raccontarsi e, allo stesso tempo, cercano di uscire dallo stallo, dal dolore, dalla solitudine, dall’impotenza.

Cafè Le Monde, Vicolo Luzzati Sassari

Giovedì 11 Aprile ore 18.00

Per info e prenotazioni: 3791712326