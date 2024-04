Poesia, pittura e umorismo con l’imperdibile spettacolo di Alvalenti “VERSI SENZA RISPOSTA – Pitturapoesia dal vivo”

Poesia, pittura e umorismo con l’imperdibile spettacolo di Alvalenti “VERSI SENZA RISPOSTA – Pitturapoesia dal vivo”Martedì 16 aprile alle ore 20.00 al Teatro Houdini di Cagliari per un’indimenticabile serata in compagnia del noto comico di Zelig

Martedì 16 aprile alle ore 20.00 al Teatro Houdini in Via Molise,2 a Cagliari prima tappa del Tour 2024 di Alvalenti che presenta il suo nuovissimo e innovativo spettacolo “VERSI SENZA RISPOSTA – Pitturapoesia dal vivo”. Direttamente da Zelig, il noto graficomico e disegnatore umorista sardo senese, inventore della nuova corrente artistica Living Paintingpoetry, esegue sul palco alcuni dipinti a colori acrilici su tela che illustrano le sue stesse poesie, recitate in uno stile balenante di umorismo, ma non troppo.

Sui cavalletti posizionati nel palco si avvicendano quindi le grandi tele che in 70 minuti di performance, riempiono di colori la scena, circondando il leggio davanti al quale l’artista con i vestiti imbrattati di colori recita le sue poesie tra umorismo e surrealismo. Versi che parlano di boschi e di radure, notti di luna e animali improbabili come il Rubivispio e il Guitarpo. Un incantevole mix di scrittura, suoni e arte pittorica che si snoda tra le infinite declinazioni del puro umorismo ma anche dell’introspezione e della riflessione.

Dice Alvalenti. “Ci vuole un bel coraggio, per continuare a proporre poesie in questo mondo dilaniato da guerre. Ma non posso farci niente…è questa la mia missione. Mantenere vivo il senso di meraviglia nel mondo.”

Info e prenotazioni: 3479412181