Partirò per Bologna, all’Estragon la sesta edizione del festival punk, ska e reggae

Dopo il successo delle precedenti edizioni dove hanno partecipato decine di artisti da tutta Europa, migliaia di persone da tutta Italia, Francia e Germania torna la sesta edizione festival Partirò per Bologna, che deve il suo nome alla celebre canzone della Banda Bassotti. L'appuntamento è per sabato 20 aprile all'Estragon di via Stalingrado con i migliori artisti italiani e internazionali tra punk, ska e reggae.