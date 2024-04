Ottimi risultati per la squadra dei windsurfisti WCC nella 2° tappa dello zonale Techno – Molte medaglie e riconoscimenti per la squadra dei 30 atleti del Windsurfing Club Cagliari (WCC) nelle acque del Nord Sardegna in acqua per la seconda Tappa del Campionato Zonale Techno293 il 6 e 7 aprile.

Ottimi risultati per la squadra dei windsurfisti WCC nella 2° tappa dello zonale Techno

Nel suggestivo scenario del Club Nautico Arzachena, con 4 prove per gli juniores e 5 per le flotte cadetti ed experience, la regata ha visto il dominio della squadra dei cagliaritani, determinata a fare la differenza in questa competizione considerata un test importante in vista del campionato Nazionale di Torbole, a fine mese. Le condizioni instabili di vento da nord nord-est hanno premiato Riccardo Poledrini negli under 19 seguito dai compagni di bandiera Francesco Polito e Mattia Murtas.