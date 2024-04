Nuoro, venerdì e sabato la dodicesima edizione del festival “Buon compleanno Faber” nel segno dell’accoglienza e dell’integrazione

La 12ª edizione del festival “Buon compleanno Faber” approda a Nuoro nel segno dell’accoglienza e dell’integrazione. Saranno coinvolti gli operatori dei progetti che nel territorio si occupano dell’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Sotto la direzione artistica di Gerardo Ferrara, la cooperativa sociale La Carovana, ente gestore del progetto Sai del Comune di Nuoro, e la cooperativa sociale Il Sicomoro onlus che in città gestisce i centri di accoglienza straordinaria, organizzano per venerdì 12 e sabato 13 aprile due giornate dedicate alla riflessione e alla condivisione, aperte alla cittadinanza e ai beneficiari dei progetto di accoglienza.

Il programma prevede per venerdì 12, alle ore 19 nell’auditorium dell’Isre di via Mereu, la proiezione del film documentario “Princesa” della regista Stefania Muresu (danze tradizionali afghane eseguite da alcuni beneficiari del Sai del Comune di Nuoro), la mostra “Mens sana in corpore migrantis”, a cura della cooperativa Il Sicomoro e un piccolo momento conviviale a fine serata.

Sabato 13 aprile, dalle 19, il festival prosegue nei locali della biblioteca Satta con la presentazione della graphic novel “Jepi Jora” dell’artista Croma. Successivamente all’incontro con l’autore, gli ospiti potranno partecipare a un momento di convivialità accompagnato dalla musica delle percussioni africane dei beneficiari del Sai di Nuoro.

