Muravera, ultimato il restauro della chiesa parrocchiale di San Nicola

Muravera. 19 aprile 2024 – Ultimati gli interventi di recupero dell’antica chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, nel centro storico di Muravera, portati avanti con l’obiettivo di preservare il suo valore storico e culturale.Il finanziamento totale è di euro 127.910,13, composto da una parte di fondi provenienti dal Protocollo di intesa tra RAS e Comune di Muravera, e una parte dalla Curia Arcivescovile-Arcidiocesi di Cagliari e dalla stessa Parrocchia San Nicola di Bari, tramite una raccolta fondi tra i fedeli. “Ora la Chiesa di San Nicola di Bari si presenta non solo come un luogo di culto – ha commentato il sindaco, Salvatore Piu – ma anche come un prezioso patrimonio storico e culturale per le generazioni future”.Costruita nei primi decenni del Seicento, la Chiesa di San Nicola di Bari si erge nel nucleo storico centrale di Muravera. La sua architettura, tipica delle Chiese della Controriforma, racconta secoli di storia e tradizione. La struttura, con la sua navata unica e le cappelle laterali, riflette l’influenza dell’architettura sarda di ascendenza gotico-catalana dei secoli XV e XVI. Tuttavia, il passare del tempo e gli eventi meteorologici hanno causato danni significativi alla chiesa e al campanile, richiedendo interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Le infiltrazioni d’acqua e il degrado strutturale hanno reso necessario un completo recupero, al fine di preservare non solo la bellezza architettonica, ma anche la sicurezza del luogo di culto e delle persone che lo frequentano.Gli interventi di recupero hanno riguardato diversi aspetti della struttura, dal consolidamento del solaio di copertura del campanile alla revisione della stabilità delle campane più antiche, fino al restauro delle facciate esterne. L’impiego di materiali eco-compatibili e l’adozione di tecniche di restauro storico-architettonico hanno garantito il rispetto dell’identità e dell’aspetto originale della chiesa. “Il restauro della Chiesa di San Nicola di Bari valorizza e tutela una delle principali architetture muraveresi”, ha commentato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Federico Lai. L’assessore al Bilancio, Andrea Mura, dal canto suo, ha evidenziato che “nel biennio 2022-23 il Comune ha destinato 60 mila euro per l’edilizia per il culto, riteniamo che sia importante intervenire sul patrimonio storico e culturale”.