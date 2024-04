Milano, anziana sparita 2 mesi fa: il corpo ritrovato in un canale di scolo a Bollate

(Adnkronos) – E' stato ritrovato questa mattina in una canale a Bollate, nel Milanese, il corpo di Rita Trevisan Zara, l'anziana di 86 anni sparita lo scorso 4 febbraio mentre dalla sua casa a Baranzate andava a trovare una parente. Addosso la donna porta gli stessi vestiti del giorno della scomparsa. E' stata trovata anche la borsa, con all'interno il portafogli e i documenti dell'anziana. A notare il corpo in un canale di scolo vicino a via Milano sono stati alcuni residenti, che hanno allertato il 112. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. La donna potrebbe essere caduta nel canale, pieno di rovi, a poca distanza da dove è stata ritrovata. Un punto di passaggio per la 86enne, che lo scorso 4 febbraio – come confermato anche dalle immagini di alcune telecamere poste lungo il percorso – era uscita da casa sua a Baranzate per andare a trovare una parente residente a Bollate. — [email protected] (Web Info)