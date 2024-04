Meloni gioca con pallavoliste a Palazzo Chigi: “Schiaccia 7 come in spiaggia”

(Adnkronos) – "Schiaccia 7 come in spiaggia…". Così la premier Giorgia Meloni scherza con le campionesse di pallavolo ricevute oggi a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha fatto qualche scambio con le atlete in cortile, dopo aver regalato loro un pallone tricolore. Alla presidente del Consiglio sono state invece regalate maglie e palloni autografati. Tra le campionesse ricevute nella sede del governo, Paola Egonu, Cristina Chirichella, Joanna Wolosz, Kaja Grobeina. — [email protected] (Web Info)