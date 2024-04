Mater Olbia Hospital e Komen Italia

Mater Olbia Hospital e Komen Italia, il 6 aprile appuntamento con la Carovana della Prevenzione. Sabato 6 aprile i professionisti del Mater Olbia Hospital saranno impegnati nella tappa olbiese della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, durante la quale si effettueranno gratuitamente esami di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Olbia, 3 aprile 2024 – La tappa della carovana della prevenzione di Olbia si inserisce nell’ambito del progetto “Mater & Komen – Insieme per il nord Sardegna” nel quale Mater Olbia Hospital (MOH) e Komen Italia rinnovano, per il quarto anno di seguito, la virtuosa collaborazione per portare prevenzione e salute nel Nord Sardegna.

Solo quest’anno sono già stati già effettuati più di 25 eventi di sensibilizzazione nel territorio e sei degli otto open day di prevenzione previsti dal progetto.

L’arrivo della carovana andrà ad accrescere il numero delle prestazioni gratuite erogate dai nostri specialisti. L’appuntamento con la Carovana della Prevenzione è il 6 aprile 2024, dalle 9:00 alle 16:00 in Piazza Terranova Pausania, nel centro di Olbia.

L’iniziativa si rivolge a tutte le donne che desiderino sottoporsi a un controllo senologico e/o ginecologico gratuito che non abbiano già eseguito questi esami nell’anno precedente, con particolare attenzione ai casi con familiarità;

nello specifico sarà possibile prenotare visite ed esami per la prevenzione dei tumori del seno riservati alle donne che non rientrano negli screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 e ecografia senologica per donne sotto i 40 anni) e prevenzione dei tumori ginecologici (visita ginecologica ed ecografia transvaginale).

“La Carovana della Prevenzione e tutti gli appuntamenti dedicati alla salute femminile sono occasioni essenziali per alzare il livello di attenzione e sensibilizzazione sui temi legati alla medicina di genere” ha dichiarato Marcello Giannico, Amministratore Delegato del Mater Olbia Hospital. “Attraverso un approccio inclusivo e aperto, miriamo a coinvolgere sempre più persone per incoraggiare il benessere collettivo del territorio e delle sue comunità, in questo contesto desidero ringraziare anche l’amministrazione comunale di Olbia nella persona del Sindaco, il Dott. Settimo Nizzi, che accoglie e supporta sempre con grande impegno le nostre iniziative rivolte al territorio.”

“L’iniziativa “Mater & Komen – Insieme per il nord Sardegna” in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, è stata fondamentale per promuovere la cultura della Prevenzione nell’Isola” dichiara la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia – “Il sostegno degli enti del territorio è indispensabile per creare sinergie virtuose e moltiplicare le iniziative a favore della tutela della salute femminile, assicurando alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di diagnosi precoce”.

In prima linea nelle giornate di prevenzione del 6 aprile anche la Dott.ssa Sonia Bove, chirurgo Senologo dell’Unità di Ginecologia e Senologia e il Primario dell’Unità di Radiologia, Dott. Pierluigi Rinaldi: “Il nostro impegno nella lotta ai tumori del seno è quotidiana e attiva su più fronti, gli sforzi che noi effettuiamo sul territorio hanno anche l’obiettivo di sensibilizzare ed educare le donne all’importanza della prevenzione, specialmente in donne giovani e con familiarità.”

Anche in occasione della tappa olbiese della Carovana, grazie al lavoro prezioso delle volontarie di Komen Italia sarà possibile acquistare la maglietta speciale dedicata al progetto di quest’anno. Dall’avvio dell’iniziativa sono già state vendute oltre cinquemila maglie.

I proventi delle donazioni raccolte da Komen Italia nel corso del 2024 saranno devoluti a nuovi programmi di lotta contro i tumori femminili nel Nord Sardegna, nell’ambito della collaborazione tra Komen Italia e Mater Olbia Hospital.

Per info e prenotazioni visitare la pagina https://www.komen.it/iniziative/carovana-della-prevenzione/ o inquadrare il QR Code presente nella locandina ufficiale.

Tra gli ulteriori appuntamenti in agenda vi segnaliamo che sabato 29 giugno sarà organizzata la Walk for the Cure ad Olbia.