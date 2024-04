Margiotta (Confsal): “Con Cifa Italia per contrattazione di qualità, leva per sviluppo”

(Adnkronos) – "Con Cifa Itala condividiamo il fatto che siamo due organizzazioni non ideologiche, il nostro agire e le nostre scelte non sono dettate dal perseguire un disegno ideologico o politico. Siamo pragmatici e obiettivi, la mediazione è il principio da coltivare, puntiamo ad avvicinare le parti per arrivare a distanza tale da stringerci la mano. La contrattazione di qualità è la leva strategica per lo sviluppo". Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, intervenendo all'assemblea nazionale di Cifa Italia in corso a Roma. — [email protected] (Web Info)