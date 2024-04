Mare, Lauretti, (M.Militare): “Caso Nord Stream ci ricorda importanza difesa fondali”

(Adnkronos) – "A livello geopolitico gli incidenti ai gasdotti, come ad esempio è avvenuto al Nord Stream, ci hanno fatto capire quanto siano vitali simili infrastrutture dove transitano energia e circa il 90% delle comunicazioni digitali". Lo ha detto Massimiliano Lauretti, Capo del 3° Reparto di Stato Maggiore della Marina Militare, intervendo in occasione del terzo Summit nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. "L'argomento mare è un argomento complesso con sfide di varia natura, a partire dalla difesa delle linee di comunicazione marittima. L'impegno della marina mercantile sulla superficie e sotto la superficie del mare è diventata centrale – ha poi aggiunto l'esperto – anche per quanto riguarda gli investimenti economici. La dimensione subacquea è la nuova frontiera dell'umanità, una dimensione nuova dove cambiano le leggi della fisica, dove la capacità di fare sorveglianza e sicurezza richiede nuove procedure e tecnologie". — [email protected] (Web Info)