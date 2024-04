Nel parco di Villa Pompeo Mariani di Bordigher Monet dipinse capolavori, ispirato per la prima volta dalla luce, dai colori e dal fascino del Mar Mediterraneo

Liguria: la Villa Pompeo Mariani di Bordighera candidata a diventare PatrimonioMondiale Unesco

La Villa e l’Atelier del famoso pittore Pompeo Mariani (1857–1927) di

Bordighera è candidata a diventare Patrimonio Mondiale Unesco. La

notizia è stata annunciata pochi giorni fa da Carlo Bagnasco, curatore

della villa. Bagnasco presenterà l’istanza di candidatura alla Regione

Liguria, fiducioso di ottenere l’ambitissimo riconoscimento. Il

complesso paesaggistico, naturalistico ed artistico della Villa

Mariani è famoso nel mondo perchè nel suo parco ancora oggi resistono

al passare degli anni e dei secoli i due ulivi, intrecciati tra loro,

che furono di ispirazione per i capolavori di Claude Monet, padre

dell’Impressionismo. Per Monet il parco di Villa Mariani rappresentò

una svolta nella sua carriera artistica, perchè da li scoprì, per la

prima volta, la luce, i colori e il fascino del Mar Mediterraneo.