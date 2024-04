La raccolta d’inediti che festeggia i 20 anni dell’etichetta marchigiana Bloody Sound è un vitale messaggio d’amore dell’underground italiano

Venerdì 12 aprile esce la raccolta “Sound Bloody Sound – La raccolta per i 20 anni di Bloody Sound” a cura dell’etichetta indipendente Bloody Sound. realizzata per festeggiare i venti anni d’attività della label marchigiana, fondata a Jesi (AN) nel 2004. Contiene quattordici brani inediti di altrettanti artisti (più uno) che nel corso degli ultimi due decenni hanno collaborato a vario titolo con questa vivace realtà. La compilation viene pubblicata in cassetta, cd deluxe handmade a tiratura limitata e digitale.

“Sound Bloody Sound – La raccolta per i 20 anni di Bloody Sound” riprende il titolo della prima compilation diffusa dall’etichetta nel 2004, quando ancora operava in forma di fanzine, con lo scopo – poi raggiunto con slancio – di favorire lo sviluppo di una “scena” nel proprio territorio. Oggi, se possibile più di allora, l’etichetta vuole affermare quanto sia importante innamorarsi di ciò che rielabora il canone e sfugge alle definizioni, puntando tutto su qualità e attitudine.

Inoltre, è l’occasione per festeggiare un traguardo importante, una sintesi di quello che è Bloody Sound oggi e per fornire una fotografia dello stato dell’arte dell’underground nazionale, declinato nelle sue molteplici forme: dalla furia noise-core dei Lleroy alle affascinanti trame psichedeliche di Kaouenn e del duo Mattia Coletti / Marco Bernacchia, dal travolgente garage dei CUT e Terenzio Tacchini alle sintetiche atmosfere di Loris Cericola, dalle bordate elettriche di Zolle e Heat Fandango all’alternative-rap di Esseforte, passando per l’avant-folk di Bruno Dorella, le ambientazioni globalgroove dei Māyā e il post-punk psichedelico dei Sapore fino alla schizzata elettronica di Saturday Night Dengue e Tonto. Insomma, ce n’è per tutti i gusti in questi intensi quattordici brani inediti.

Dichiara la label: ‹‹La raccolta è curata da Daniele Nando Luconi e Nicola Amici. È una selezione parziale ma rappresentativa degli artisti con cui Bloody Sound ha avuto il privilegio di collaborare nel corso di questi venti anni e con cui continuerà a collaborare nei prossimi venti e oltre. Ci sarebbe piaciuto averli tutti in questa compilation, ma, per ovvi motivi, non è stato possibile. Il ringraziamento va a tutte le fantastiche persone che hanno reso unica questa avventura sin dai primi giorni e che hanno condiviso con noi un percorso fatto di dedizione, appartenenza e crescita. Ancora una volta, la vostra passione è la nostra benzina.››

La raccolta sarà presentata ufficialmente sabato 13 aprile allo Spazio Comune TNT di Jesi con una serata di concerti dal titolo RATATA’ OFF 2024 // Big Party @TNT. Tra gli altri saranno sul palco anche Sapore e Loris Cericola.

Bloody Sound muove i primi passi nel 2004 come fanzine, con spirito marcatamente “do it yourself”. Il suo intento iniziale è quello di creare condizioni favorevoli al manifestarsi di una vera e propria scena nel suo territorio – la provincia di Ancona – legandosi a gruppi come Sedia, Edible Woman, Vel e Guinea Pig, che ne sono stati i precursori. Dal 2005 si dedica collateralmente con sempre maggior impegno all’organizzazione di eventi, sospingendo insieme ad altre realtà quell’ondata che farà delle Marche uno dei poli più vitali dell’underground nazionale degli ultimi anni. Nel 2007 la scena che si voleva creare è ormai ben viva e in fermento, folta di agguerrite formazioni pronte a varcare i confini locali; ed è così che per incrementare il proprio supporto Bloody Sound si trasforma da fanzine a etichetta, pubblicando nei due anni successivi nomi che catturano l’attenzione del circuito indipendente nazionale (Lush Rimbaud, Dadamatto, Butcher Mind Collapse, Lleroy, Lebowski, Jesus Franco & the Drogas, Bhava, Gerda), spesso in coproduzione con realtà affini. Dal 2009 Bloody Sound rivolge progressivamente la sua attenzione alla scena nazionale, conservando immutate la passione e l’attitudine di sempre, corroborate ora dal bagaglio di esperienze, conoscenze e rapporti umani accumulato negli anni, a disposizione dei gruppi e degli artisti di cui di volta in volta si innamora. Orizzonti ampi ma radici salde nelle Marche: ne sono la prova tutti gli eventi e festival che Bloody Sound organizza o a cui partecipa. Nel 2024 ricade il ventennale della nascita, importante tappa da festeggiare.

TRACKLIST

1. Lleroy | Cilicio

2. Zolle | Borgobio

3. Saturday Night Dengue | Almondina Uakralok

4. Esseforte | Giorno Buono

5. Kaouenn | Africo

6. Tonto | Te Svegli Iaccio

7. Loris Cericola | Tutto Tondo

8. Sapore | Liz Me

9. Bruno Dorella | Ghost Wolf

10. Māyā | Pampa

11. Heat Fandango | Giro di Giostra

12. CUT | Sea of Darkness

13. Terenzio Tacchini | Plein Air

14. Mattia Coletti / Marco Bernacchia | Night Monk

CREDITI

I crediti riguardanti ciascun brano sono riportati nel libretto interno della raccolta

Produzione artistica ed esecutiva | Daniele Nando Luconi e Nicola Amici

Mastering | Riccardo Franconi, Peyote Vibes studio, Jesi (AN)

Artwork | Ginevra Scipioni

Video | Riccardo Saraceni