“Juve mer… e Forza Toro”, l’intervento all’Europarlamento – Video

(Adnkronos) – "In bocca al lupo al Toro sabato, contro la Juve. Juve merda, Forza Toro". Mick Wallace, europarlamentare irlandese, nel Parlamento europeo chiude il suo intervento con un surreale intervento a tema calcistico, in italiano. Wallace, che indossa la maglia del Torino, fa riferimento al derby in programma sabato tra bianconeri e granata. Da tifoso del Torino, Wallace non usa mezze misure per augurarsi la vittoria nella stracittadina. — [email protected] (Web Info)