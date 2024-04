Iran attacca Israele, Biden a Netanyahu: “Da Usa no sostegno a risposta Israele”

(Adnkronos) – Gli Usa non sosterrebbero eventuale attacco di Israele contro l'Iran. E' quanto, secondo Axios, il presidente Usa ha precisato alpremier israeliano Benjamin Netanyahu durante una telefonata avvenuta nella notte dopo l'attacco dell'Iran a Israele. Joe Biden nella conversazione ha precisato che quella di questa notte deve essere considerata una vittoria perché, secondo la valutazione degli Stati Uniti, gli attacchi dell'Iran hanno avuto in larga misura esito negativo e hanno dimostrato la superiorità della capacità militare di Israele, ha spiegato una fonte della Casa Bianca a Cnn. Le forze americane sono state coinvolte nella difesa di Israele: hanno intercettato più di 70 droni e almeno tre missili balistici. Ma Biden ha precisato a Netanyahu che gli Usa non sosterrebbero eventuale attacco di Israele contro l'Iran. —internazionale/ [email protected] (Web Info)