Intesa Its Academy G. Caboto – Assarmatori

Intesa Its Academy G. Caboto – Assarmatori. Nel trasporto marittimo impresa e formazione viaggiano insieme.. Attivare un reciproco e costante scambio di informazioni con il fine di realizzare percorsi formativi integrati e mirati rivolti agli operatori del settore marittimo, portuale e logistico per fornire competenze al passo della continua evoluzione professionale e tecnologica del settore.

È questo l’obbiettivo del Protocollo d’Intesa siglato fra ITS Academy Fondazione G. Caboto, che opera con lo scopo di contribuire a dare risposta ai fabbisogni formativi non solo dello shipping, bensì di tutto il settore economico che si sviluppa intorno al mare, e Assarmatori, associazione aderente a Conftrasporto-Confcommercio che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea e dei Paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi.

La ITS Academy Fondazione G. Caboto, nell’ambito del Protocollo, si impegna a garantire la qualità della formazione in aula, con attività laboratoriali, utilizzo di adeguate attrezzature per le esercitazioni, valutazione e certificazione delle competenze possedute ed acquisite dai corsisti, con formatori provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni (almeno il 60%) caratterizzati da documentate competenze professionali, inclusi esperti scelti da Assarmatori. Quest’ultima, per parte sua, promuoverà periodi di imbarco agli Allievi meritevoli in ragione delle competenze acquisite durante il percorso formativo e per l’impegno all’apprendimento, nelle forme e alle condizioni previste dal vigente CCNL di settore e dalla normativa in vigore.

“Le risorse umane – sottolinea Stefano Messina, Presidente di Assarmatori – rappresentano il principale asset per importanti comparti industriali ma nel trasporto marittimo si distinguono come il reale valore aggiunto di ogni azienda. In quest’ottica sono molteplici le iniziative che abbiamo attivato e la collaborazione con l’ITS Academy Fondazione G. Caboto è un ulteriore e fondamentale tassello, grazie al quale continuiamo infatti a investire nelle persone, nella loro formazione e nella loro crescita professionale in tutti i momenti della carriera”.

“La formazione e l’attenzione ai talenti e alle competenze dei giovani è la vera sfida per garantire un percorso al saper fare e al poter lavorare. È un traguardo che oggi abbiamo raggiunto, con impegno e passione, insieme a tutti gli attori di questo straordinario progetto, che con la firma di questo protocollo si arricchisce di un importante valore aggiunto, così da spingerci verso nuovi obiettivi, per i nostri giovani e per la crescita del nostro Paese”, aggiunge Cesare d’Amico, Presidente di ITS Academy Fondazione G. Caboto.