Inclusione Delle Comunita’ Rom In Sardegna, Storia, Cultura, Interazione’: Se Ne Parla Domani A Oristano, Nella Sede Unla. Organizzano Asce E Forlilpsi Con Unar

Inclusione Delle Comunita’ Rom In Sardegna, Storia, Cultura, Interazione’: Se Ne Parla Domani A Oristano, Nella Sede Unla. Organizzano Asce E Forlilpsi Con Unar

Cagliari, 07 aprile 2024 – Verrà presentata domani, lunedi 8 aprile, a Oristano, nella sede del Centro Servizi Culturali dell’U.N.L.A. (via Vittore Carpaccio 9), l’indagine su “Inclusione delle comunità Rom in Sardegna. Storia, cultura, interazione“, realizzata dai ricercatori dell’Università di Firenze, Eva Rizzin e Luca Bravi, in collaborazione con Asce, l’associazione sarda contro l’emarginazione.

L’appuntamento – con inizio alle 9.30 – rientra nell’ambito delle attività della ‘I Settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo‘, è promosso da Asce con il Dipartimento Forlilpsi (Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia Università di Firenze) e si attua grazie ad un progetto che ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

Dopo l’illustrazione della ricerca, con un focus specifico sulla realtà di Oristano e della sua Comunità Rom, sono previsti gli interventi di Stefano Colaneri, referente del Gruppo di lavoro Rom dell’Asce, e Sabrina Milanovic, mediatrice culturale.

A seguire, rappresentanti delle amministrazioni, della scuola e delle comunità̀ del territorio si confronteranno sul tema delle politiche abitative per i rom in Sardegna, sulle connessioni tra politiche abitative e scuola e tra politiche abitative e inclusione sociale.

Nel programma della giornata è previsto un buffet tradizionale rom e pranzo conviviale, la mostra fotografica “Rom e Sinti, immagini di una resistenza“, a cura di Sardinia To Do e, a chiudere, lo spettacolo di musica tradizionale rom con il musicista Rifet Sejdic.