In Val D’Orcia A Costantino Mura Manca Solo La Fortuna

In Val D’Orcia A Costantino Mura Manca Solo La Fortuna. Il pilota di Tempio Pausania, in gara al Rally della Val d’Orcia è costretto al ritiro quando, secondo assoluto, subisce la rottura del cambio sulla sua Ford.

Tempio Pausania (SS)- Se fosse un incontro di calcio si potrebbe dire Sfortuna 2 Costantino Mura 0.

Ancora una volta le indubitabili qualità dell’equipaggio sardo Costantino Mura – Marco Demontis non sono state sufficienti per superare l’esame a cui il duo della Autoservice Sport era chiamato. Sugli affascinanti sterrati del Rally della Val d’Orcia valevoli per il Campionato Italiano Rally Storici su Terra, Mura e Demontis si sono distinti fin dalle prime battute segnando il secondo tempo assoluto e mostrando un passo davvero elevato; purtroppo, come già in occasione del Rally Città di Foligno, un guasto tecnico -questa volta al cambio- ha messo kappaò la Ford Sierra Cosworth 4×4 curata dalla bergamasca MFT costringendo al ritiro l’equipaggio isolano.

“Abbiamo un conto apertissimo con la fortuna direi” sentenzia Mura “perché non ce ne va bene una. Anche questa volta avevamo un buon passo che ci collocava stabilmente in seconda posizione generale e l’affiatamento con la Sierra era buono. Insieme a Marco le sensazioni erano positive ma la rottura del cambio ci ha lasciato con l’amaro in bocca.

È un peccato perché il ritiro guasta il divertimento oltre a rendere più arduo un percorso stagionale che ad oggi ci avrebbe potuto far contare ben due secondi posti ed invece ci vede con due ritiri; speriamo di riscattarci alla prossima occasione”!

La stagione sportiva dell’equipaggio Costantino Mura-Marco Demontis è supportata da Multimed, Nieddu, Dianel, Kartel System e DiSport e Salute.