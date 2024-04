Il Killer delle bambole di porcellana

Il Killer delle bambole di porcellana. Il commissario Emma Antinori e i luoghi bui dell’anima – Armando Curcio Editore.

Da sempre affascinata dal mistero e naturalmente incline alla ricerca della verità, Emma, psicologa specializzata in criminologia, si iscrive a un concorso per entrare in Polizia e lo vince. La sua è una carriera brillante che in pochissimo tempo la porta a diventare il commissario capo Emma Antinori.

Le viene affidata una sede in Toscana, a Firenze, e si trova ad affrontare numerosi casi di crimine, di omicidi, di delitti atroci che scuotono non solo la città dove lei lavora, ma anche l’intera nazione.

Diventa uno dei riferimenti più importanti per le ricerche investigative grazie alla sua capacità intuitiva.

Collabora con i maggiori esperti nel campo della criminologia ed è spesso chiamata sulle scene dei delitti più complicati. La sua vita si snoda tra intrighi, atmosfere cupe e personaggi enigmatici, che la fanno immergere sempre di più nei luoghi bui dell’anima.

Barbara Fabbroni è psicoterapeuta, criminologa e giornalista. Volto noto della TV, interviene spesso in programmi Rai e La7. È ospite fissa di “Crimini e Criminologia” su CusanoTV mentre il martedì è a “La storia Oscura” su Radio Cusano Campus.

Ha ricevuto molti riconoscimenti tra cui: il Premio Microfono d’oro per il programma radiofonico Just Like Love, e il Premio Antenna d’oro per la tivvù come volto televisivo. Ha collaborato con Novella2000, Astra e Visto.

Collabora con Ora, Tutto, LeiStyle, Mistero, ha un Blog giornalistico molto seguito (www.barbarafabbroni.it) e un profilo Instagram con 2,5 milioni di follower (@barbarafabbroniofficial).

All’attività clinica intreccia da tempo quella di scrittrice. Ha pubblicato: Solitudine – Il bambino smarrito, (Premio Cesare Pavese per la saggistica, 2013); Coach in Love (2016), (Premio città ci Taormina al Festival del Cinema di Taormina).

Per Armando Curcio Editore ha scritto: Sesso e seduzione (2017); Love in The City (2018); L’amore all’improvviso (2021) (Premio della Critica città di Milano); Sesso e seduzione 2 (2021); Amélie.

Il destino viaggia sulla strada per maestra (2022); L’amore, forse (2023), (Premio Starlight International Cinema Award a Venezia80).

A fine aprile in tutte le librerie.