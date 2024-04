Il Cagliari cerca tre punti fondamentali in chiave salvezza

Il Cagliari cerca tre punti fondamentali in chiave salvezza, ma l’Atalanta punta alla prossima UEFA Champions League. Ecco le quote dei traders sul match dell’Unipol Domus.

Torino, 5 aprile 2024 – L’Europa e la salvezza passano anche dall’Unipol Domus di Cagliari. I sardi ospitano l’Atalanta per un match che entrambe le formazioni non possono sbagliare se vogliono raggiungere i rispettivi obiettivi. Gli uomini di Claudio Ranieri sono in un buon periodo di forma, si sono tolti dalla zona retrocessione, ma ancora non sono riusciti a trovare il colpaccio importante per staccare le dirette concorrenti. Il pareggio casalingo contro l’Hellas Verona è un bicchiere mezzo vuoto, ma i rossoblù conservano comunque due punti di vantaggio su Empoli e Frosinone che occupano attualmente la terz’ultima posizione. I bergamaschi sono reduci dal grande successo di Napoli, devono ancora recuperare il match contro la Fiorentina e sono sesti in classifica, con la possibilità di superare la Roma e portarsi a -3 dal quarto posto di Bologna. Per la Dea una qualificazione alla prossima UEFA Champions League è ancora possibile, ma occorrerebbe tornare dalla Sardegna con il bottino pieno. Non può permetterlo il Cagliari che proverà ad ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Per i traders sono gli uomini di Gian Piero Gasperini a partire nettamente favoriti per il match dell’Unipol Domus.

I bookmakers non credono molto in un successo sardo – Alla trentunesima giornata di Serie A i punti diventano pesantissimi. Per due squadre come Cagliari e Atalanta, che ancora devono raggiungere i rispettivi obiettivi, lo sono ancora di più. Un successo dei sardi è quotato da Betclic a 4.38, un pareggio a 3.68 ed una vittoria dei bergamaschi a 1.66. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.65, mentre l’Under 2.5 a 1.94.

Nel 2021 fu corsara l’Atalanta – L’ultimo match in terra sarda tra Cagliari e Atalanta si è disputato il 6 novembre 2021. Gli orobici si imposero con il risultato di 1-2. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 7.25. L’ipotesi considerata più probabile è l’1-1 finale che Betclic quota a 6.25, seguita dallo 0-1 bergamasco dato da Betclic a 7.00. L’1-0 in favore dei sardi è invece quotato da Betclic a 12.00.

Lapadula-Scamacca, sfida tra bomber in cerca di conferme – L’attacco del Cagliari non è ancora al meglio, ma nell’ultimo match è tornato titolare Zito Luvumbo. Un suo gol è quotato da Betclic a 5.00. I sardi sperano sempre nei gol di Gianluca Lapadula. Una realizzazione dell’italo-peruviano è quotata da Betclic a 3.60. L’Atalanta si affiderà a Gianluca Scamacca, un cui gol è quotato da Betclic a 2.55 (Sisal lo quota a 2.25). Uno degli orobici più in forma in questo momento è il russo Aleksej Andreevič Mirančuk. Una sua rete è quotata da Betclic a 3.70.