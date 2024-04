“I Giganti della Montagna”

“I Giganti della Montagna”. Sarà il Teatro Maria Carta di Elmas a fare da scenario al nuovo spettacolo promosso dalla Cooperativa Salto del Delfino: domani (sabato 20 aprile) alle 19.30 il sipario si alzerà per l’incompiuto dramma di Pirandello “I Giganti della Montagna”, studio scenico della compagnia doliense con la regia di Nicola Michele.

La pièce sarà l’occasione per aprire al pubblico il processo creativo e raccontare la storia di un gruppo di artisti teatrali che incontra i villani – o dei fantasmi? – relegati all’interno di una villa, che riflettono luci e ombre al cospetto della Matrona De Villa. Il gruppo di attori, appartenenti alla Compagnia della Contessa, porta in scena da tanto tempo “La favola del figlio cambiato”, ma ora non trova più ospitalità nei teatri, tanto da essere costretto a tirar la cinghia e dormire nelle sale d’aspetto di terza classe di qualche stazione ferroviaria. Per questo motivo Il Conte, la Contessa, e gli ultimi resti della Compagnia, si affidano alla Matrona De Villa per ricevere ospitalità e poter lavorare. La Matrona offre loro di esibirsi per i Giganti delle montagne (uomini dal potere immenso) e questa possibilità porterà gli artisti a interrogarsi sull’utilità sociale del loro lavoro e sul valore delle loro stesse vite. Vite alle quali i villani sembrano aver rinunciato definitivamente.

Il lavoro è diretto da Nicola Michele con la partecipazione di Filippo Carcangiu (Milordino), Rossana Cugia (La Sgricia), Gisella Frigau (Matrona De Villa), Viviana Licio (Duccio Doccia), Ylenia Marras (Ilse), Carmen Picciau (Diamante), Giuseppina Puddu (Mara Mara), Fabio Schirru (Il Conte) e Franco Siddu (Battaglia).

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare su www.liveticket.it/ilsaltodeldelfino e costano 7 euro più prevendita, i ridotti (riservati alle persone diversamente abili e accompagnatori, under 26, over 65 e residenti nel Comune di Elmas) costano invece 5 euro più prevendita.

L’iniziativa, che fa da preludio alla quarta edizione del festival Teatri d’Estate, in scena da maggio a luglio tra Cagliari e Dolianova, è realizzata con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Elmas e della Pro Loco di Elmas.

LA COMPAGNIA – La cooperativa sociale “Salto del Delfino” si propone di valorizzare e convogliare le innumerevoli risorse culturali presenti nel territorio del Parteolla nel quale opera da oltre dieci anni. Fondata nel 2002, la compagnia svolge la propria attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali e conduzione di percorsi di educazione al teatro e laboratori espressivi nell’ambito del teatro sociale e della teatroterapia. Da anni rivolge le sue energie al teatro per l’infanzia e al teatro contemporaneo presentando i propri spettacoli presso le scuole di vario ordine e grado, nei comuni, biblioteche, centri di aggregazione sociale e vari enti pubblici e privati. La direzione artistica si snoda in un percorso di ricerca espressivo che contempla i vari linguaggi performativi: dal teatro alla danza, alla clownerie, con la commistione di impianti visuali e sonorità e che richiamano caratteri antropologici e elementi naturali. Alla base dei propri lavori vi sono molto spesso le scritture originali e una continua sperimentazione sul gesto e sul movimento. La direzione artistica è affidata a Nicola Michele, formatosi presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari e specializzatosi presso la Scuola di Formazione Triennale di Teatro e Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Milano, e presso la Biennale di Venezia con il Maestro argentino Ricardo Bartis. Forte dell’esperienza maturata sul territorio, la Compagnia vuole coinvolgere le risorse umane e paesaggistiche all’insegna di una maggiore visibilità e attrattività turistica. Salto del Delfino nel 2011 debutta al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo “Masses Man”, coproduzione con Theandric Teatro Nonviolento. Nel 2014 è ospite al Festival OFF di Avignone con lo spettacolo di Fiore “Le prince et la rose”, che viene successivamente proposto in Corsica nel 2016 a cura dell’Ufficio Municipale del Turismo di Bonifacio. Lo spettacolo della compagnia “Il principe e la rosa” è stato proposto in lingua inglese al Kampala International Theatre Festival del 2017 in Uganda. Nel 2023 partecipa con lo spettacolo “Desaparecidos” al Milano Off Fringe Festival e vince il premio “Avignon Le Off”.