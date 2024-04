Giro dei Paesi Baschi, terribile caduta: Vingegaard in ospedale

(Adnkronos) – Maxi caduta di gruppo a 35 chilometri dall'arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Legutio che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e, soprattutto, Jonas Vingegaard che ha avuto la peggio. Il vincitore degli ultimi due Tour de France è finito ai bordi di una canalina di scolo delle acque a bordo strada e probabilmente ha anche colpito un cartello stradale. Il ciclista è stato trasportato in ospedale su una barella con un collare e la maschera dell'ossigeno. Il danese, comunque, sarebbe sempre rimasto cosciente durante le fasi di soccorso.Evenepoel, invece, che ha riportato un problema alla clavicola destra e Roglic si è rialzato, ma ha abbandonato. Anche Jay Vine (Uae Emirates) è rimasto per molti minuti in un fosso prima di essere trasportato in ospedale. La gara è stata fermata per soccorrere gli infortunati, ma poi la giuria, a 20 chilometri dall'arrivo, ha accordato ai sei corridori in fuga di chiuderla per la vittoria di tappa. Alla fine a vincere è stato il sudafricano Louis Meintjes. — [email protected] (Web Info)