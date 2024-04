Giovani e digitalizzazione: verso le elezioni europee 2024. La città di Torino accoglie con ammirazione il tour istituzionale nazionale

Giovani e digitalizzazione: verso le elezioni europee 2024. La città di Torino accoglie con ammirazione il tour istituzionale nazionale

Nicastri, fondazione Aidr: il nostro obiettivo è informare ecoinvolgere i giovani italiani nelle dinamiche e nelle opportunitàofferte dall’Unione Europea

Torino (TO), 11 aprile – Proseguendo il viaggio attraverso l’Italia

per promuovere la conoscenza e l’importanza delle istituzioni europee

tra i giovani, la tappa del tour istituzionale nazionale piemontese

“Giovani, digitalizzazione, europee2024” si è tenuta presso il Liceo

Vittoria e il Liceo artistico Renato Cottini di Torino. Questa

iniziativa, promossa dagli Uffici del Parlamento e della Commissione

Europea in Italia insieme alla Fondazione AIDR (www.aidr.it [2]), mira a

coinvolgere attivamente gli studenti nel dialogo europeo attraverso

l’uso di tecnologie avanzate.

Equipaggiato con un bus fornito da Sicur Europe, partner di Aidr, il

tour offre una piattaforma mobile attrezzata per facilitare incontri e

discussioni tra gli studenti e rappresentanti delle istituzioni europee

e nazionali. Dopo il successo della tappa di Alessandria, il bus ha

fatto tappa a Torino, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dagli

studenti, dal dirigente scolastico Marcella Bodo e dai professori

Roscagno e Leccia del Liceo Vittoria. Nel pomeriggio il bus si è recato

presso il Liceo artistico Renato Cottini, accolto dagli studenti del

quinto anno e dal professore Zizzi.

La giornata a Torino è stata caratterizzata da una vivace

partecipazione degli studenti dei rispettivi istituti scolastici, che

hanno avuto l’opportunità di esplorare vari aspetti della vita e delle

politiche dell’Unione Europea, grazie all’uso di tecnologie innovative.

Il professore Roscagno ha espresso “la sua gratitudine per

l’iniziativa, sottolineando come offra una preziosa opportunità agli

studenti di ascoltare direttamente le numerose opportunità messe a loro

disposizione dalle istituzioni europee”.

Importanti contributi sono stati forniti da remoto da Fabrizio Spada,

capo delle relazioni istituzionali degli Uffici del Parlamento europeo

in Italia, e negli istituti scolastici dai rappresentanti della

Fondazione Aidr, Andrea Fiorilli, podcaster fondazione Aidr, Vito

Coviello, Rocco Terracciano e Chiara Fenti, membri AIDR, Michael Rignu

Wepnjè, responsabile Aidr regione Piemonte, che hanno illustrato il

programma del tour e discusso l’importanza della partecipazione

democratica e dell’engagement civico nei confronti delle istituzioni

europee, stimolando gli studenti a impegnarsi attivamente nella vita

democratica europea e a partecipare alle prossime elezioni europee

dell’8 e 9 giugno.

L’evento si è concluso con un’attività interattiva che ha permesso

agli studenti di simulare il processo di voto nel Parlamento europeo,

utilizzando i visori Oculus Meta Quest 3 forniti da VISUAL PRO, partner

di Aidr. Inoltre, attraverso l’utilizzo del SocialBooth, gli studenti

hanno potuto creare contenuti social personalizzati, promuovendo così

l’engagement e la partecipazione attiva.

“Questo tour – ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente della

fondazione Aidr – rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo

di informare e coinvolgere i giovani italiani nelle dinamiche e nelle

opportunità offerte dall’Unione Europea, sottolineando l’importanza

della loro partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica

europea”.