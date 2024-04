Fondazione di Sardegna, nuovo bando da 2 milioni di euro per il contrasto della dispersione scolastica

Attivare misure concrete a sostegno dell’azione di contrasto alla dispersione scolastica, creando le condizioni utili ad ampliare l’apertura delle scuole oltre l’orario e il calendario scolastici. È questo l’obiettivo principale del nuovo Bando “Scuola Bene Comune” appena lanciato dalla Fondazione di Sardegna.

“In un contesto in cui la scuola in Sardegna presenta un tasso di abbandono precoce superiore alla media nazionale, la Fondazione, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il coinvolgimento di tutti i dirigenti degli istituti scolastici, rafforza il proprio impegno nella valorizzazione della scuola pubblica come centro della vita sociale della comunità” – ha dichiarato Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna.

L’iniziativa, che si sviluppa parallelamente al Bando Scuola “Educazione al digitale – Tech Education”, incentiva la collaborazione a carattere pluriennale tra le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali e i soggetti del Terzo Settore, basata sulla sussidiarietà e sulla corresponsabilità educativa, sul modello dei “Patti educativi di comunità”. Il Bando si configura come un “Invito a proporre”, richiedendo ai soggetti sottoscrittori dell’accordo di redigere dei progetti triennali.

Il Bando “Scuola Bene Comune” dispone di un finanziamento annuale di euro 2.000.000 per la prima annualità, compresa tra giugno 2024 e giugno 2025. I progetti proposti dovranno avere una dimensione massima di 100 mila euro per ogni anno di durata dei progetti.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente online dal 10 aprile al 15 maggio 2024, attraverso la compilazione della modulistica disponibile sul sito istituzionale www.fondazionedisardegna.it. È prevista una seconda finestra di candidatura nel mese di settembre 2024.