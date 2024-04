Fiorello e le indiscrezioni su Amadeus: “Da lui scelta di vita, vuole nuovi stimoli”

(Adnkronos) – Mentre Amadeus tace, Fiorello torna a parlare del futuro del collega e amico, con un'altra dichiarazione in cui sembra dare per certo l'addio alla Rai del conduttore. Ospite della puntata di Tv Talk, che andrà in onda domani alle 15.00 su Rai3, Fiorello ha detto: “Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli…”. E parlando invece di sé ha sottolineato: “Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima”. — [email protected] (Web Info)