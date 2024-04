Estrattore di succo: molto più che un frullatore!

Frullatore vs estrattore

Molto spesso capita di parlare in maniera indistinta di frullatori, estrattori e centrifughe come se fossero degli strumenti identici. In realtà, non è per niente così perché esistono delle differenze nel loro funzionamento che poi si riflettonoche ottenete.

Per preparare ottimi succhi e smoothie salutari, il frullatore professionale non rappresenta la soluzione migliore. Infatti, nemmeno il frullatore migliore vi permette di mettere in cucina un elettrodomestico per assaporare frutta e verdura frullata che mantenga intatte le sue proprietà nutrizionali. Quello che vi serve è invece un estrattore che risulta più efficiente. Solo un piccolo e potente elettrodomestico come questo prepara sani centrifugati per colazione, merenda, spuntini garantendo un ottimo apporto di vitamine e sali minerali preziosi per l’organismo.

Come funziona un estrattore

L’estrattore di succo funziona grazie a una coclea, una vite senza fine, che spinge gli ingredienti verso il filtro a bassa velocità in maniera da spremere mantenendo intatte le caratteristiche nutrizionali. Il processo di estrazione a freddo vi aiuta a ottenere un succo qualitativamente migliore che fa bene all’organismo perché non degrada i valori nutrizionali come vitamine e sali minerali.

Come funziona un frullatore tritatutto

Invece, il frullatore tritatutto funziona grazie a delle lame in metallo che frantumano e sminuzzano gli ingredienti posti al suo interno. La frutta e la verdura sono triturate e non spremute, come capita invece con l’estrattore.

Inoltre, le parti metalliche sono responsabili di una veloce ossidazione che fa venire meno le proprietà nutrizionali. Alcune delle conseguenze di questo processo sono un colore meno vivace o brillante e un sapore meno ricco. Il fenomeno provoca anche un’alterazione dei nutrienti presenti nel vostro succo. Solo un estrattore di alta qualità che funziona con una coclea a bassi giri permette di ottenere un succo di alta qualità con colore brillante e sapore intenso.

I limiti del frullatore a immersione

Se da una parte il frullatore tritatutto non assicura buoni risultati, quello a immersione è addirittura peggiore. Il frullatore a immersione non fa altro che sminuzzare gli ingredienti e incorporare aria, producendo un succo di scarsa qualità che addirittura procura problemi a chi soffre di digestione lenta.

Il processo che sminuzza frutta e verdura ad alta velocità, altera i nutrienti dei vegetali che avete selezionato con tanta cura. È un vero peccato sprecare così la frutta e la verdura di stagione presa al mercato biologico poiché un frullatore vi impedisce di assaporarne il vero gusto. Invece, l’estrattore non danneggia la qualità di mele, limoni, carote, spinaci, fragole, zenzero e tutti gli altri vegetali che con il loro colore brillante vi mettono di buon umore.

Perché un estrattore è la scelta migliore per voi

Un apparecchio come l’estrattore di succo con tecnologia di estrazione lenta a freddo che non supera mai gli 80 giri, produce un succo molto più gustoso e salutare per la vostra dieta e benessere. Inoltre, sa triturare ingredienti più duri, tra cui addirittura il ghiaccio, grazie a più funzioni.