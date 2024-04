ESCLUSIVA, Cesena, Fabio Artico: “I nostri ragazzi hanno dato una lezione, promozione in B dal valore speciale. Shpendi? Corteggiato da club di Serie A”

Ai microfoni di News.Superscommesse.it é intervenuto in esclusiva uno degli artefici della promozione in Serie B del Cesena, il direttore dell’area sportiva Fabio Artico, che in quest’ intervista ha parlato del grande traguardo raggiunto, degli obiettivi per il futuro, dei giovani e di Christian Shpendi.

Ti aspettavi questa promozione quando sei arrivato qui ad inizio anno?

“Sapevo di approdare in una società competitiva, con un grande gruppo guidato da un allenatore che in C ha fatto sempre molto bene. Sapevo che la società aveva questa ambizione: quella di vincere il campionato. Insomma, era un obiettivo sin da inizio anno: poi, da qui ad arrivare effettivamente alla vittoria ce ne passa, però il focus era quello”.

Quanta soddisfazione dà il fatto di avere ottenuto questo successo anche grazie ai tanti giovani locali?

“Ha dato un valore speciale a questa promozione, credo che l’apporto dei giovani sia stato determinante e fondamentale alla vittoria finale. Vincere con i ragazzi del proprio settore giovanile ha dato sicuramente un sapore diverso: è stato molto bello, e soprattutto ha dato una grande lezione. Abbiamo dimostrato che le cose si possono fare bene anche con i ragazzi più giovani”.

Tra questi ragazzi c’è Shpendi, fratello gemello del vostro ex calciatore che quest’anno ha faticato ad Empoli. Pensa che rimarrà con voi anche l’anno prossimo in B o avete già ricevuto l’interessamento di qualche big di A?

“In questo momento è difficile dare una risposta: ci dobbiamo ancora sedere ad un tavolo, la società mi deve dare delle indicazioni. Ovvio che, visto ciò che ha fatto quest’anno, Shpendi ha dimostrato che può stare sicuramente almeno in B: negli ultimi mesi ci sono state squadre di massima categoria che si sono interessate. Poi, più avanti andremo a valutare quelle che saranno le offerte, quale sarebbe il percorso migliore per il ragazzo e quale per la società”.

Cosa vi aspettate dalla prossima stagione? Tante squadre, negli ultimi anni, sono riuscite a fare il doppio salto dalla C alla A. Volete provarci anche voi?

“Il campionato di Serie B è totalmente diverso, con valori tecnici e tattici molto differenti. (…) Il Cesena dovrà fare il Cesena: l’ambizione di andare in Serie A va bene, ma non esageriamo. Incominciamo ad affrontare questo campionato con calma e determinazione: forse parlare già di doppio salto è un po’ prematuro”.