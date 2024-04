Eda Marì torna con “Tossic” brano con cui la cantautrice è finalista a Musicultura 2024

Eda Marì torna con “Tossic”, un brano dalle sonorità urban pop, che sperimenta un nuovo linguaggio, facendo mix di dialetti, tenendo così in vita le origini dell’artista.

In “Tossic” la cantautrice descrive la sua concezione dell’amore e della voglia d’amare, paragonandolo all’amore per la sua terra. Attraverso il ritornello e le sue metafore il brano diventa anche una sorta di protesta, di denuncia per quello che subisce il nostro mare, che viene amato a volte anch’esso in maniera tossica.

La cantautrice sottolinea che la combinazione di inserti dialettali calabresi e campani “è una necessità che nasce dalla voglia di voler comunicare emozioni e sensazioni che, spesso, solo attraverso il dialetto riesci ad esprimere, facendo questo mix dei dialetti legati alle mie origini, mi senti libera: sono davvero io”.

Eda Marì torna con il brano “Tossic”

L’artista aggiunge: “Tossic nasce dall’esigenza di voler far sapere a tutti che io ho troppa voglia d’amare. Ho scritto questo brano in un periodo strano, ma bello della mia vita, in un momento di ricerca e voglia di risposte, pensando all’importanza che hanno per me la mia bellissima terra, l’amore per le mie origini e l’amore in generale. Ho provato a esprimere tutto questo paragonandomi proprio a San Lucido, il mio piccolo paese di provincia che d’estate vive è in festa ed è amato da tante persone, ma d’inverno rimane solo, al freddo e in silenzio, quasi ad aspettare quell’amore estivo per ritrovare calore.”

Eda Marì è una cantautrice calabrese del 1994. Studia e lavora nel mondo della musica e della danza sin da bambina. Nel 2019 pubblica Male, il primo brano inedito che la porterà l’anno successivo ai Live di X-Factor 2020 con Mika. Nel 2022 esce l’EP d’esordio dal titolo Freevolo, che vanta la partecipazione di diversi musicisti e producer. Nel 2023 esce Criatura, il suo ultimo singolo feat endlymusic. Quest’anno la cantautrice ha iniziato un nuovo progetto sperimentando un linguaggio differente, in un mix personale tra i suoi dialetti, quello calabrese e quello campano. A Musicultura si esibisce sul palco con la canzone Tossic, ancora inedita. Attualmente Eda Marì sta lavorando alle prossime uscite discografiche.