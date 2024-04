Eclissi solare totale, oltre 4 minuti di buio in Texas

(Adnkronos) – Oltre quattro minuti di eclissi solare totale in Texas quando, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), il paesaggio è diventato buio come la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall'umidità soffocante al freddo in pochi minuti. Intanto, secondo quanto raccontato alla Cnn da un membro dello staff dello zoo di Dallas dopo aver osservato il comportamento degli animali al passaggio dell'eclissi, i fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi. L'eclissi totale è visibile in 15 Stati Usa, ora nelle città e nei paesi del Midwest. Dopo il Texas, il Missouri e l'Indiana, il sole si è infatti eclissato nell'Ohio, a Dayton 15,09 (ora locale). L'eclissi è quindi arrivata anche a Cleveland, alle 15,13, e ad Akron un minuto dopo. Tra le decine di milioni di americani che oggi hanno osservato l'eclissi solare, molti dopo essersi messi in viaggio per recarsi in uno dei 15 Stati dai quali è stato possibile vederla, ci sono migliaia di volontari che aiuteranno la Nasa a raccogliere dati sull'evento astronomico. Si chiama Eclipse Soundscapes Project il progetto lanciato dalla Nasa per raccogliere osservazioni dal pubblico riguardo alle reazioni da parte di animali e uomini all'evento. I partecipanti al progetto devono compilare un rapporto riguardo a quello che osservato, ascoltato e sentito anche con registrazioni audio dell'ambiente circostante. Circa 2.500 persone hanno aderito, spiega alla Cnn Kelset Perrett, coordinatrice per la comunicazione del progetto che nel pomeriggio sperava che il numero aumentasse. "Più siamo meglio è, più persone partecipano più possiamo rispondere agli interrogativi sull'impatto dell'eclissi solare sulla vita del nostro pianeta", aveva aggiunto, sottolineando che gli scienziati sono in particolare interessati a studiare la reazione dei grilli ed altri insetti notturni ad eventuali suoni emessi nel momento in cui la luna si è allineata con il sole oscurandolo. —internazionale/ [email protected] (Web Info)