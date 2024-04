Domani a Cagliari i cantanti armeni Aram e Virginia Pattie Kerovpyan in concerto

Cagliari, 23 aprile 2024 – Appuntamento a Cagliari alla stagione di Teatro da camera della Fabbrica Illuminata nel giorno del ricordo del genocidio armeno. Domani, mercoledì 24 aprile, i cantanti armeni Aram Kerovpyan e Virginia Pattie si esibiscono alle 20.30 al sito Archeologico di Sant’Eulalia nel concerto dal titolo Par monts et par vaux: un progetto musicale per kanoun, strumento a 78 corde della tradizione araba, e canto. Con loro Anna Lou Toudjian nella lettura di poesie armene e dei testi delle canzoni, da lei tradotte.

Aram e Virginia Kerovpyan provengono dall’ensemble Kotchnak, fondato nel 1980 . Perpetuando l’eredità dello stesso, presentano dei canti tradizionali armeni nella loro forma originale e modale. L’ interpretazione si iscrive in una tradizione di rigenerazione continua del repertorio che, attraverso l’improvvisazione e l’ornamento intriseco della lingua armena, rappresenta in ogni esecuzione concertistica, una première.

Sabato, 27 aprile, i due cantanti saranno alla Fondazione Siotto per condurre degli ateliers di canto modale armeno.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione ai numeri +39 070 2061531 – +39 389 878 7413 (solo WhatsApp).

LA FABBRICA ILLUMINATA

telefono 389 878 7413

email [email protected]

indirizzo via Falzarego 35 09123 Cagliari