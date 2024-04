Digitale, Paolo Fiorenzani (InfoCamere) nuovo vicepresidente di AssoCertificatori

(Adnkronos) – Il consiglio direttivo di AssoCertificatori ha nominato Paolo Fiorenzani – responsabile sviluppo e gestione servizi di identità e certificazione digitale di InfoCamere S.C.p.A – alla carica di vice-presidente dell’associazione. Fiorenzani affiancherà il nuovo presidente Andrea Sassetti – amministratore delegato di Aruba Pec s.p.a. e direttore trust services del Gruppo Aruba – che avrà il compito di guidare l’associazione per il prossimo biennio. AssoCertificatori è l’associazione dei prestatori italiani di servizi fiduciari qualificati e dei gestori accreditati nata nel 2001, che riunisce i principali prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento UE 910/2014 eIDAS ed i gestori accreditati da AgID per l’erogazione dei servizi sottoposti alla disciplina del codice dell’amministrazione digitale. L’obiettivo di AssoCertificatori è di promuovere lo sviluppo e la diffusione degli strumenti utili per realizzare la completa digitalizzazione dei flussi documentali in ambito sia pubblico che privato attraverso iniziative utili alla diffusione e la conoscenza di tali ambiti, considerando anche gli aspetti tecnici e giuridici di servizi e soluzioni secondo le normative vigenti. Questo nuovo ufficio di presidenza si propone di guidare AssoCertificatori con partecipazione e rappresentatività in un contesto di grandi sfide e importanti cambiamenti normativi e tecnologici a sostegno dei processi di trasformazione digitale del paese. — [email protected] (Web Info)