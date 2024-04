Dieci artisti si aggiungono in line-up a Electropark 2024, a Genova da giovedì 11 a domenica 14 luglio

Svelata la rosa completa di 26 artisti della tredicesima edizione: tra i nuovi protagonisti annunciati Yousuke Yukimatsu, Courtesy, Alberta Balsam, Francesca Heart e Ilya

Disponibili da oggi i biglietti per le singole giornate del Festival e la promozione “4 Friends”.

Dieci artisti si aggiungono in line-up a Electropark 2024, a Genova da giovedì 11 a domenica 14 luglio

Genova – Una line-up ricca di prime nazionali, gender balanced e dalla forte connotazione internazionale, con artisti provenienti da paesi di tutto il mondo come Giappone, Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Spagna, Tunisia, Francia, Danimarca, Polonia, Italia, Sudafrica ed Egitto. Continua a prendere forma la tredicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative che, da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024, porta l’avanguardia della musica elettronica internazionale tra Genova e il Tigullio. Si aggiungono in line-up Yousuke Yukimatsu, Courtesy, Alberta Balsam, Francesca Heart, Ilya, Andrea Normanno, Sara Berts, Pilot Waves, Cecca e Sockslove.

Rispetto alle edizioni precedenti è stata aggiunta una giornata di opening acts che estendono la programmazione e aumentano l’impatto della manifestazione sul territorio. Electropark 2024 prende quindi il via giovedì 11 luglio al Galata Museo del Mare, per poi proseguire venerdì 12 luglio con un evento gratuito al Mercato dei Pescatori della Darsena, a cui segue l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il programma prosegue sabato 13 luglio sempre in Darsena, al Galata Museo del Mare per poi continuare con l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il Festival si conclude domenica 14 luglio con l’evento “Groove Island” al largo di San Michele di Pagana (Rapallo). L’evento di venerdì 12 luglio al Mercato dei Pescatori della Darsena è il solo a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri sono a pagamento. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione. Ulteriori dettagli a riguardo saranno resi noti nelle prossime settimane.

LINE-UP

Sono ventisei gli artisti in line-up a Electropark 2024, il cui programma che comprende complessivamente 30 spettacoli sarà svelato nelle prossime settimane.

Uno dei protagonisti principali è Yousuke Yukimatsu, eclettico dj giapponese e uno dei principali esponenti della scena underground asiatica, che arriva a Electropark 2024 per l’unica data italiana. Tra le headliner anche la dj e musicista Juliana Huxtable che, insieme alla producer Jasss, portano a Electropark la prima nazionale di un dj set back to back dai ritmi berlinesi. Anche la produttrice e dj Deena Abdelwahed esegue la prima italiana del suo nuovo album “Jbal Rrsas”, le cui esplorazioni musicali valorizzano le diversità della musica araba ibridandole con una dance elettronica influenzata dalla club culture e dall’attuale scena sperimentale.

In line-up una delle icone della scena elettronica danese: Courtesy, che con le sue selezioni di musica dance ha incantato folle in tutto il mondo inclusi luoghi iconici come Sonar e Berghain. Altra prima nazionale è quella di “Languoria”: live produzione Unsound che fa incontrare la melodia e la dolcezza della pratica sonora di Sofie Birch e le vocalizzazioni astratte e spirituali di Antonina Nowacka. Dall’indole mistica di Birch e Nowacka si passa alla passione per la fantascienza di Alberta Balsam, producer e dj che fonde questo suo interesse con la musica elettronica, in live set che mixano techno, elettronica e Idm.

In prima nazionale a Electropark 2024 anche Lydo, artista transdisciplinare statunitense che alterna groove viscerali a sperimentazioni techno dal forte impatto emotivo e la producer, DJ e artista multidisciplinare egiziana El Kontessa, che nei suoi set sperimenta la confluenza di elementi musicali pop, mahraganat e gqom con i vivaci suoni di strada del Cairo. Dopo il gran successo del 2023 torna a Electropark l’etichetta di Monaco di Baviera Toy Tonics, che porta in giro per il mondo le Toy Tonics Jam, feste dallo spirito euforico all’insegna di sonorità house e disco-funky. Protagonisti il produttore e fondatore dell’etichetta Kapote e la dj Gee Lane.

In programma inoltre la versione site-specific ideata per il Porto Antico di “Through Spaceless Space” di Ilya: un viaggio in barca attraverso visioni da sogno di “mondi vorticosi” che si aprono dalla banchina della Darsena di Genova. Con la dj e designer multidisciplinare recentemente in cartellone alla Biennale di Venezia Soft Break si parte invece in un tour sonoro attraverso la giungla tra dubstep, grime e footwork. In line-up anche la musicista Francesca Heart, che porta all’esplorazione dell’incanto della computer music, Doulou, che fonde ritmi tradizionali sudafricani con suoni elettronici moderni, e Andrea Normanno, batterista, dj e producer italiano che combina groove organici acustici con ritmi elettronici serrati, in un viaggio tra jazz-funk, beats, elettronica e techno.

A Electropark 2024 anche “Less in Less”, suggestivo ambient set live del produttore e polistrumentista Lowtopic. Tra gli artisti di questa edizione anche il collettivo Fuck!lacrème: due dj e produttori che, dal vivo, sperimentano con i suoni più recenti della club music, tra sonorità afrodiscendenti e frenetici ritmi breakbeat. La compositrice e artista torinese Sara Berts porta a Electropark Festival 2024 sonorità dense di elementi che derivano dal mondo naturale che si fondono con l’elettronica, mentre Giada Vailati e Francesco Sacco di Cult of Magic mettono in scena “Questo è il mio corpo (un’altra Ofelia)”, performance sulla figura di Ofelia la cui vita e morte raccontano un particolare rapporto con il possesso del corpo, destinato al sacrificio per l’espiazione di peccati altrui.

Tra gli artisti della tredicesima edizione anche Pilot Waves, artista dell’underground genovese che crea paesaggi melodici intricati facendo incontrare texture acidiche e ritmi ispirati alla scienza dei sentimenti umani. In programma anche i dj set tra techno italiana e psichedelia di Cecca e quelli di pura energia per Electropark Soundsystem di SocksLove.

Ulteriori informazioni sugli artisti e sui performing acts di Electropark 2024 sono disponibili nel press kit.

BIGLIETTI

Sono disponibili diverse tipologie di accesso, acquistabili unicamente sulla piattaforma Dice. Il 3-Days Festival Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dall’afterparty al Virgo di venerdì 12 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 14 luglio. Costa 62€ e ha una tiratura limitata: una volta esaurito sarà possibile acquistare soltanto i biglietti delle singole giornate. È inoltre possibile acquistarne 4 al prezzo scontato di 200€ (4 Friends Pass). Il Single Day Opening Acts Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi della giornata inaugurale di giovedì 11 luglio e costa 15€, mentre quello per sabato 13 luglio costa 23€. L’accesso agli afterparty al Virgo Club di venerdì e sabato costano 14€ ciascuno, mentre quello a Groove Island (domenica 14 luglio) costa 27€. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione. Ulteriori dettagli a riguardo saranno resi noti nelle prossime settimane.

Tickets: https://link.dice.fm/Electropark2024

electropark.it