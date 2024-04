Con Su Entu Nostru passeggiata nei sentieri dell’archeologia e della storia, per contrastare la speculazione energetica

Il Comitato Su Entu Nostu, costituito per contrastare le speculazioni legate all’ambiente, intraprese da gruppi industriali desiderosi di partecipare alla corsa per la spartizione dei fondi sulle cosiddette “fonti energetiche”, organizza domenica 21 Aprile, una passeggiata alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze, paesaggistiche, ambientali e archeologiche

L’appuntamento è per le ore 9.30, nel parco della chiesetta campestre di Sant’Antiogu becciu, lungo la strada rurale che da Sanluri conduce a Villanovaforru (coordinate 39°36′24.9″N 08°53′20.3″E) e da qui, accompagnati da esperti in varie discipline, partirà la passeggiata nella campagna, tra tombe dei giganti, nuraghi e panoramiche colline in fiore

Parteciperanno, Giacomo Paglietti, direttore del museo archeologico di Villanovaforru, che illustrerà i monumenti e altri esponenti del mondo archeologico e storico, in rappresentanza dei musei di Sanluri, Sardara, Villanovafranca. All’iniziativa, hanno aderito con entusiasmo, i consiglieri regionali del territorio appena eletti, il presidente delle Pro Loco Regionali e numerosi sindaci, non solo della Marmilla

Sarà una mattinata di festa, di conoscenza e di riflessione, animata dal gruppo teatrale “Is Mascareddas”, che si concluderà con il pranzo al sacco in campagna