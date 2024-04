Che Tempo Che Fa, ecco gli ospiti di domenica 28 aprile

(Adnkronos) – Nuova puntata, domenica 28 aprile, per 'Che Tempo Che Fa'. Tre gli ospiti di Fabio Fazio in prima serata sul Nove. Il primo annuncio è arrivato due giorni fa: "In questo 25 aprile – si leggeva sui social del programma – vi annunciamo che, domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove, saremo felici di ospitare Antonio Scurati". Quindi, due giorni dopo, ecco il nuovo ospite: "Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani". Poi il terzo annuncio: "È una delle voci più amate della musica italiana. Dopo due anni di attesa, questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove avremo Noemi, prossima conduttrice del Concerto del Primo Maggio, che ci presenterà il suo nuovo singolo 'Non ho bisogno di te'". — [email protected] (Web Info)